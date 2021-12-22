Власти Белоруссии сообщили о задержании россиянина по делу о терроризме

Имеющий вид на жительство в республике российский гражданин подозревается по делу о поджоге автомобиля милицейского начальника и проколе колес почти сорока троллейбусов в Гомеле. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на областное управление КГБ. Другие подробности не приводятся.
2021-12-22T21:31:39+03:00
2021-12-22T21:31:39+03:00
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21:31, 22 декабря 2021
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