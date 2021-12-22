Власти Белоруссии сообщили о задержании россиянина по делу о терроризме

Имеющий вид на жительство в республике российский гражданин подозревается по делу о поджоге автомобиля милицейского начальника и проколе колес почти сорока троллейбусов в Гомеле. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на областное управление КГБ. Другие подробности не приводятся.