В НАТО повысили боеготовность сил быстрого реагирования, в которые входят 40 тысяч человек

Причина – ситуация на российско-украинской границе, — пишет газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата Североатлантического альянса. По его данным, объединенная оперативная группа должна быть готова к развертыванию в кризисном регионе в течение пяти суток. Ранее этот показатель составлял неделю. Издание отмечает, что таким образом НАТО хочет усилить охранительные возможности в восточных европейских странах. Официально в альянсе эту информацию не подтверждали.

