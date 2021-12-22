Профессор Мироненко выразил свои соболезнования по поводу кончины Дмитрий Зимина

Умер основатель и почетный президент ПАО «Вымпелком», основатель благотворительного фонда «Династия»(был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), учредитель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин. Свои слова соболезнования высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Мироненко.

«Мои сожаления. Дмитрий Борисович был замечательный человек, и премия «Просветитель», которая вручается лучшим научно-популярным работам — это выдающаяся премия, которая поддерживает развитие российской науки, и знакомство с ее достижениями всех заинтересованных в этом людей», — сказал он.

Дмитрий Зимин умер в Швейцарии в возрасте 88 лет.