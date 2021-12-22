Подозреваемый во взятке мэр Краснодара Андрей Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности

Он находится на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Сегодня утром стало известно об обысках в кабинете градоначальника, позже его задержали по подозрению в получении в бытность заместителя губернатора Кубани ружья стоимостью 1,6 миллионов рублей за выдачу заключения на построенный с рядом недостатков многоквартирный дом. На должность мэра Алексеенко был назначен чуть больше месяца назад. До этого он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края.
2021-12-22T21:03:35+03:00
2021-12-22T21:03:35+03:00
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21:03, 22 декабря 2021
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