Адвокатская палата Ленобласти не стала привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката журналиста Ивана Сафронова

Адвокатская палата Ленинградской области не стала привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Квалификационная комиссия решила, что Евгений Смирнов не нарушил закон, когда пропустил следственные действия. Адвокатская палата Ленинградской области это редкий пример независимого юридического института, считает сам Смирнов.

Напомним, следственное управление ФСБ обратилось в Минюст в прошлом месяце. В ведомстве утверждали, что Смирнов без уважительных причин шесть раз пропускал следственные действия по делу Сафронова.