Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении своих родных

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший несколько лет назад из страны после конфликта с родственником главы республики Рамзана Кадырова, сообщил о похищении своих родных. Он написал телеграме, что не знает о местонахождении девяти человек по отцовской и материнской линии. Одного из них, по его данным, избили. Ранее им всем был выдвинут ультиматум – они должны его остановить, в противном случае, им угрожали кровной местью.

В интервью «Радио Свобода*» Абдурахманов связал случившееся с критикой в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. В прошлом году на самого блогера было совершено покушение в Швеции, где он сейчас проживает.



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