Российский ученый, бизнесмен и меценат Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни

Он умер в Швейцарии после тяжелой болезни, — написал в фейсбуке его сын Борис Зимин. По его словам, отец ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя, но все-таки с облегчением. О прощании и похоронах Борис Зимин пообещал сообщить позднее.

Дмитрий Зимин – один из основателей мобильного оператора «Вымпелком», основатель и глава фонда поддержки науки «Династия». В 2008-ом году фонд учредил премию «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском языке. После того, как в 2015 году российский Минюст объявил фонд «Династия» иностранным агентом, Зимин объявил о его закрытии. Через некоторое время он уехал из России.

