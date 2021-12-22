В ОНК считают, что перевести ректора Шанинки Зуева в гражданскую больницу удалось благодаря общественному резонансу

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева перевезли из СИЗО в гражданскую больницу для обследования у сосудистого хирурга. Как сказал в эфире «Эха Москвы» член ОНК Москвы Александр Хуруджи, этого удалось добиться благодаря общественному резонансу.

«Этого удалось добиться благодаря обществу и резонансу, который вызвало это дело. Это победа гражданского общества, которое оказалось небезразлично к судьбе профессора, к ситуации, в которой он оказался. То внимание средств массовой информации, которое проявлено, дает хоть какой-то шанс на то, что его удастся спасти, потому что ситуация с его здоровьем не улучшается», — сказал он.

По словам А.Хуруджи, инициировала данное обследование профессора медсанчасть при «Матросской тишине», которая не имея профильных специалистов, и поэтому направила С.Зуева на обследование к профильному специалисту. «Чтобы сосудистый хирург провел обследование. и смог скорректировать программу его лечения», — отметил он.

«В настоящий момент он туда вывезен, я лично видел, как его усаживали в автомобиль, надеюсь, что его уже доставили, потому что это было несколько часов назад. Он с помощью палочки по лестнице спустился сам, я с ним переговорил немного. Он не теряет боевого духа, что важно в его ситуации. Но состояние здоровья оставляет желать лучшего», — сказал член ОНК.