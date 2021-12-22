Умер основатель сотового оператора «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин

Российский ученый, предприниматель и меценат, основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Борис в своем Фейсбуке. Зимин является основателем и почетным президентом компании «Вымпелком». Его фонд «Династия» учредил премию в области научно-популярной литературы «Просветитель». Он также много занимался поддержкой образования и науки в разных странах мира. В мае 2015 года, после того, как российский Минюст включил фонд «Династия» в реестр иноагентов, Зимин объявил о прекращении финансирования фонда и его закрытии. После этого он уехал из России.