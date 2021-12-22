Председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов станет новым послом в Белоруссии

Его кандидатуру одобрил профильный комитет Госдумы. Из-за обострения обстановки в регионе на эту должность назначен человек, который пользуется полным доверием президента, — сказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. Константин Затулин отметил, что никаких нареканий к предыдущему послу нет, но на данной должности должен быть человек, который играет более весомую политическую роль. Напомню, нынешний посол Белоруссии Евгений Лукьянов был назначен на этот пост в марте.