Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске

Пострадали три человека, в том числе ребенок, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы дагестанского города. Там отметили, что пострадавших привезли в ожоговый центр в Махачкалу. Их состояние оценивается как стабильное. Несущие конструкции в здании не повреждены. Эвакуация жильцов не проводилась.
2021-12-22T19:30:54+03:00
2021-12-22T19:30:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955984-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 22 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...