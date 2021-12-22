Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске

Пострадали три человека, в том числе ребенок, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы дагестанского города. Там отметили, что пострадавших привезли в ожоговый центр в Махачкалу. Их состояние оценивается как стабильное. Несущие конструкции в здании не повреждены. Эвакуация жильцов не проводилась.