Российские военные утверждают, что смогли убить одного из лидеров террористов в Сирии Муслима аш-Шишани

Спецоперация воздушно-космических сил против аш-Шишани, чье настоящее имя Мурад Маргошвили, состоялась совсем недавно, рассказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Он назвал боевика «одиозной личностью», воевавшей в Чечне и имевшей на руках кровь гражданских лиц. При этом другие источники пока ничего не сообщают о смерти аш-Шишани. Сам он является одним из лидеров группировки «Джундж-аш-Шам». Она признана террористической и запрещена в России. Ее боевики воюют в Сирии против правительственных сил.

Сообщения о смерти аш-Шишани появлялись ранее уже несколько раз. В частности, в 2014 году об этом говорил чеченский лидер Рамзан Кадыров, но эта информация оказалась ложной. Пять лет назад об убийстве одного из лидеров террористов заявляли власти США, а затем подконтрольные боевикам информационные агентства. Однако спустя несколько лет появлялись новые высказывания аш-Шишани относительно ситуации в Сирии.

Муслим аш-Шишани является уроженцем Грузии чеченского происхождения. По разным данным, во время Второй чеченской войны он был полевым командиром боевиков.