Коронавирусом в Москве переболели 2 миллиона человек, сообщил во время отчета в столичном парламенте Сергей Собянин

Коронавирусом в Москве переболели 2 миллиона человек, сообщил во время отчета в столичном парламенте мэр Сергей Собянин. По его словам, система здравоохранения города доказала свою способность долгосрочно противостоять пандемии. В Москве накануне выявили менее 2-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом.