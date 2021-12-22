Коронавирусом в Москве переболели 2 миллиона человек, сообщил во время отчета в столичном парламенте Сергей Собянин

Коронавирусом в Москве переболели 2 миллиона человек, сообщил во время отчета в столичном парламенте мэр Сергей Собянин. По его словам, система здравоохранения города доказала свою способность долгосрочно противостоять пандемии. В Москве накануне выявили менее 2-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
2021-12-22T19:05:02+03:00
2021-12-22T19:05:02+03:00
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19:05, 22 декабря 2021
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