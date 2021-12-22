Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для фигурантов дела о сбитом на Донбассе малайзийском «Боинге»

Никто из них в процессе не участвует. Руководитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сомневается в том, что в ближайшее время обвиняемые по этому делу окажутся на скамье подсудимых. Руслан Левиев отметил, что компенсацию в пользу родственников погибших могут в дальнейшем взыскать с России или наложить арест на российское имущество за границей. Напомню, во время крушения рейса MH17 в июле 2014 года погибли почти 300 человек. Международная расследовательская группа утверждает, что самолет сбили из российского зенитного комплекса «Бук». Москва неоднократно отрицала свою причастность к этой катастрофе.