Депутат Затулин считает кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии соответствующей в связи с ситуацией в регионе

Комитет СНГ в Госдуме поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Из-за обострения обстановки в регионе на должность посла назначен человек, который пользуется полным доверием президента. Об этом сказал в интервью «Эху Москвы» первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

«У нас серьезные проблемы на западном направлении, обострение ситуации и вокруг Украины, и вокруг Белоруссии. А Грызлов в течение ряда лет выполнял особые поручения президента, когда дело касалось Украины, он продолжает их выполнять, является представителем президента в Минской группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Борис Грызлов — человек с большим политическим опытом, дважды был спикером Госдумы, министром внутренних дел, является председателем Высшего совета «ЕР». Безусловно, есть необходимость назначения на этот пост человека, пользующегося полным доверием и являющийся близким к главе государства», — сказал депутат.

К.Затулин отметил, что никаких нареканий к предыдущему послу нет, но на данной должности должен быть человек, играющий более весомую политическую роль.