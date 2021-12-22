Национальная хоккейная лига объявила об отказе участвовать в Олимпийских играх в Пекине

Решение принято совместно с профсоюзом игроков в связи с распространением коронавируса, — говорится на сайте НХЛ. Организация, объединяющая хоккейный тур США и Канады, отказывается от участия уже во второй Олимпиаде подряд. В 2018 году игры в Пхенчхане также прошли без игроков НХЛ. Тогда победителями стали российские хоккеисты.