Национальная хоккейная лига объявила об отказе участвовать в Олимпийских играх в Пекине

Решение принято совместно с профсоюзом игроков в связи с распространением коронавируса, — говорится на сайте НХЛ. Организация, объединяющая хоккейный тур США и Канады, отказывается от участия уже во второй Олимпиаде подряд. В 2018 году игры в Пхенчхане также прошли без игроков НХЛ. Тогда победителями стали российские хоккеисты.
2021-12-22T18:33:26+03:00
2021-12-22T18:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 22 декабря 2021
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