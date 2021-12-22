В Белоруссии задержали семерых человек по подозрению в планировании терактов

По версии властей страны, они собирались их совершить против госслужащих, в том числе сотрудников прокуратуры и судей. Об этом сообщил Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, передает государственное агентство «Белта». По словам руководителя Белоруссии, правоохранительные органы ищут еще одного подозреваемого, который мог сбежать в Россию. При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что его привезут обратно. Других подробностей он не привел.