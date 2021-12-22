В Белоруссии задержали семерых человек по подозрению в планировании терактов

По версии властей страны, они собирались их совершить против госслужащих, в том числе сотрудников прокуратуры и судей. Об этом сообщил Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, передает государственное агентство «Белта». По словам руководителя Белоруссии, правоохранительные органы ищут еще одного подозреваемого, который мог сбежать в Россию. При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что его привезут обратно. Других подробностей он не привел.
2021-12-22T18:33:11+03:00
2021-12-22T18:33:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955960-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 22 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...