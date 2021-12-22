В Кремле анонсировали скорую очередную двустороннюю встречу Путина с Лукашенко

В Кремле анонсировали скорую очередную двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. Она может состояться в конце декабря в рамках неформального саммита СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что Путин и Лукашенко могут провести встречу до конца года. Ее дата пока не определена, отмечал пресс-секретарь.
2021-12-22T18:32:50+03:00
2021-12-22T18:32:50+03:00
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18:32, 22 декабря 2021
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