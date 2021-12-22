Ректор Шанинки Сергей Зуев переведен из СИЗО в городскую больницу для обследования

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева перевели из СИЗО в гражданскую больницу. Он пройдет плановое медицинское обследование и получит консультации у узкопрофильных специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН, не уточнив, о каком именно медучреждении идет речь. В ведомстве отметили, что в настоящее время состояние здоровья ректора оценивается как удовлетворительное. Ранее о переводе Зуева из «Матросской тишины» в городскую больницу сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Супруга ректора «Шанинки» Елизавета Фокина сказала «Эху Москвы», что пока не обладает всей информацией о переводе ее мужа.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, которая просила изменить меру пресечения 67-летнему Зуеву, арестованному по обвинению в мошенничестве, на несвязанную с содержанием под стражей, несмотря на то, что ранее врачи признавали, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Как пишет «Новая газета», сегодня дочь Зуева Дарья вышла на одиночный пикет к зданию столичного главка МВД на Петровке.