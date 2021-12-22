Обвиняемый в оправдании терроризма Юрий Хованский не смог обжаловать арест

Адвокаты Хованского, который уже почти полгода провел в СИЗО, просили смягчить подзащитному меру пресечения, однако Городской суд Петербурга оставил блогера под арестом. На заседании Хованский заявил, что его вина не доказана, доводы следствия ничем не подтверждены, а по делу истек срок давности. Кроме того, блогер сказал, что не будет скрываться от следствия и упомянул больного отца, которому нужна помощь. В свою очередь адвокаты Хованского заявили, что в постановлении об аресте доводы следствия изложены слишком абстрактно, а позицию защиты проигнорировали. Тем не менее, суд встал на сторону прокуратуры, которая просила продлить арест.

Минувшим летом к Хованскому пришли с обыском, задержали и предъявили обвинение в оправдании терроризма за песню, которую молодой человек спел в 2012 году. Ранее Хованский писал из СИЗО, что следователи приходили к нему и требовали признать вину. В противном случае они угрожали ему реальным сроком, а также проблемами для его девушки.