«Нафтогаз» Украины обвиняет «Газпром» в злоупотреблении доминирующем положении на европейском газовом рынке

Киев пожаловался в Еврокомиссию. Отмечается, что «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы топлива в Европу. По мнению «Нафтогаза», это главная причина кризиса и рекордного роста цен на газ.