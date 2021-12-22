«Нафтогаз» Украины обвиняет «Газпром» в злоупотреблении доминирующем положении на европейском газовом рынке

Киев пожаловался в Еврокомиссию. Отмечается, что «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы топлива в Европу. По мнению «Нафтогаза», это главная причина кризиса и рекордного роста цен на газ.
2021-12-22T18:22:30+03:00
2021-12-22T18:22:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:22, 22 декабря 2021
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