Суд в Москве отложил оглашение приговора фигурантам дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию

Суд в Москве отложил оглашение приговора фигурантам так называемого кокаинового дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию.

Дорогомиловский суд должен был вынести приговор сегодня: все остальные этапы процесса уже пройдены. Но ожидаемого не случилось. Как утверждает пресс-служба инстанции, председательствующий судья ушел на больничный — оглашение приговора пришлось перенести на середину января. Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на контрабанду наркотиков и незаконное производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ в особо крупном размере. В деле фигурируют четыре человека, среди которых бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов. В 2016 году в школе при представительстве страны в аргентинской столице Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с четырьмястами килограммами кокаина. Следствие утверждает, что они готовились к пересылке в Россию. О расследовании стало известно только спустя два года. Обвинение потребовало от суда отправить подозреваемых в колонию строгого режима на срок от 15 до 19 лет и выписать им миллионные штрафы. Ранее СМИ сообщали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Буэнос-Айрес во время финального этапа операции спецслужб по перехвату поставки наркотиков. Журналисты предположили, что найденные чемоданы, в которых силовики тайно заменили кокаин на муку, вывезли в Москву на самолете самого Патрушева. Между тем бывший посол России в Аргентине Виктор Коронелли считает версию о контрабанде наркотиков с помощью дипломатической почты необоснованной.

В СМИ неоднократно упоминались и альтернативные версии о поставках наркотиков в Россию. В частности, проживающий в Буэнос-Айресе экономист Максим Миронов допускает, что о регулярной контрабанде кокаина знали российские спецслужбы и министерство иностранных дел. Москва, в свою очередь, это отрицает.

В середине декабря коллегия присяжных заседателей признала всех четверых подсудимых виновными.