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18:15, 22 декабря 2021

Лавров предупредил о возможности зеркального ответа в связи с ситуацией вокруг вещания телеканала RT в Германии

Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о возможности зеркального ответа на блокировку российских СМИ на Западе в связи с ситуацией вокруг вещания телеканала RT в Германии.

Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора. Сам телеканал называет эти действия незаконными и рассчитывает на отмену решения в судебном порядке. Между тем, правительство Германии ответило на обвинения в дискриминации российских СМИ.

Ранее американский YouTube отключил два канала немецкоязычной «дочки» Russia Today, RT Deutsch. Причиной стало распространение фальшивой и противоправной информации о пандемии коронавируса. Канал не смог получить лицензию на вещание в ФРГ. Люксембург также отказал ему в этом. Недавние попытки наладить вещание через Сербию не увенчались успехом.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт ответил на вопрос «Эха Москвы», почему ФРГ якобы «отказывается» транслировать российский телеканал. По его словам, медийное право находится в компетенции телерадиовещательных компаний 16 федеральных земель ФРГ. Пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца подчеркнул, что этот вопрос должен быть направлен к региональным регуляторам, а не к правительству Германии.

Официальная представительница МИД ФРГ Андреа Сассе подчеркнула, что подобная тема неоднократно поднималась на пресс-конференции правительства ФРГ. Однако его позиция остается неизменной. Решение о лицензии на вещание должны принимать телерадиокомпании федеральных земель. По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Анналены Бербок, правительство ФРГ не хотело бы строить догадки о реакции России.

В Германии пресса и электронные СМИ отделены от государства. Согласно Конституции Германии, три главных ветви власти должны подчиняться принципу свободы прессы и не имеют права оказывать давление или влиять на СМИ или отдельных журналистов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает ошибкой решение властей Германии о блокировке канала RT. По мнению Венедиктова, вопрос необходимо решать в суде.



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