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18:10, 22 декабря 2021

Новым послом России в Белоруссии станет председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов

Борис Грызлов сменит на посту Евгения Лукьянова, который проработал послом меньше года. Кандидатуру Грызлова уже одобрил профильный комитет Госдумы. Первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил эту информацию «Эху», сказав, что в условиях обострения обстановки на западных границах, назначение Грызлова – правильное решение.

Грызлов с декабря 2015 года является представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Константин Затулин добавил, что вопрос рассматривался в закрытом режиме. Источники агентства «Интерфакса» в Госдуме говорят, что смена посла в Белоруссии связана с предстоящими решениями по интеграции. Znak.com, в свою очередь пишет, что за назначением Грызлова может последовать создание общего парламента для двух стран. Сейчас Парламентское собрание Союза России и Белоруссии возглавляет спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отказалась прокомментировать возможное назначение, сказав, что это прерогатива президента, который должен утвердить кандидатуру Грызлова.

Борис Грызлов, по данным источника «Интерфакса», сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.


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