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18:09, 22 декабря 2021

Россия высказала недовольство Турции увековечением памяти Джохара Дудаева

Россия высказала недовольство Турции увековечением памяти первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Его именем назван один из парков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Турции в том, что они «прикрывают террористов» и предложил в качестве ответной меры увековечить имя лидера курдов Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненный срок в Турции.

В Кремле к резкому высказыванию Кадырова отнеслись с пониманием. Для него это болезненная тема, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что никакого суда над Дудаевым не было. Он был убит в апреле 1996 года предположительно в результате удара ракеты в районе села Гехи-чу недалеко от Грозного – российские спецслужбы запеленговали сигнал от спутникового телефона.

Турецкие СМИ уже отреагировали на высказывания Рамзана Кадырова. «Угрожающим посланием с юга России», — называла обращение Рамзана Кадырова к турецким властям местная газета Sozcu. Авторы напоминают, что в своём Инстаграмм чеченский лидер раскритиковал открытие парка имени первого чеченского президента Джохара Дудаева в городе Кёрфез в ста километрах на юго-восток от Стамбула. Его Кадыров называет террористом и делает вывод, что власти Турции таким образом показывают, что поддерживают террористов. В качестве доводов — продолжает издание, — глава Чечни отметил, что Турция укрывает «беглецов и преступников…виновных в гибели тысяч людей».

Новостной телеканал Haber 7 в ответ на это заявление Кадырова решил рассказать о том, кем по их мнению был «первый президент Ичкерии» — и по мнению авторов материала, он «был мучеником, павшим в войне с русскими, когда те пытались оккупировать Чечню». Телеканал даже назвал высказывания Кадырова — «переходом всех границ». Тот, кстати пообещал подумать об установке памятника воспринимаемого уже в Турции террористов — Абдулле Оджалану. Канал напоминает, что это основатель Рабочей партии Курдистана, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме.

Прокурдское издание Rudaw рассказывает детали, согласно которым, на открытии парка, представители местных властей называли Дудаева «храбрым командиром», а им важно «передавать это знание молодому поколению».

Ему частично вторит проправительственная турецкая газета Daily Sabah, которая объясняет, что в Анкаре Дудаева уважают за его борьбу за свободу, а сам он по мнению некоторых турков был «лучом света и надежды для мусульманского мира». Издание уверено, что этот шаг со стороны Кадырова не повлияет на крепкие связи России и Турции, которые сотрудничают сразу по нескольким направлениям — от войны в Сирии до ситуации в Закавказье. Газета также напомнила, что недавно Анкара купила у Москвы противоракетный комплекс S-400.

Кстати, российский МИД осудил увековечение памяти Джохара Дудаева в Турции. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, «Москва придерживается принципиальной позиции в отношении установки памятников террористам».


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