Супругу ректора Шанинки Сергея Зуева не поставили в известность о переводе его в гражданскую больницу

Супруга ректора Шанинки Сергея Зуева Елизавета Фокина сказала, что пока не обладает всей полнотой информации о переводе ее мужа в гражданскую больницу. Как она сказала в интервью «Эху Москвы», несмотря на имеющуюся доверенность на предоставление всей информации относительно всех медицинских манипуляций с ее мужем, ее никто не поставил в известность о перемещении его из СИЗО в больницу.

«Я эту новость увидела только в новостях, несмотря на то, что у меня есть доверенность на предоставление мне всей информации относительно всех медицинских манипуляций, которые могут быть с моим мужем. Я не очень понимаю, куда его вывозят», — сказала она.

По словам Е.Фокиной, ранее в медсанчасти СИЗО ей сообщили, что предстоит вывоз С.Зуева на обследование к сосудистому хирургу и кардиохирургу.

«Но на данный момент информации куда он едет, к какому врачу, как надолго, разовая ли это консультация или это будет госпитализация, у меня такой информации нет. Мне об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи, который сегодня был у Сергея Эдуардовича после вчерашней апелляции, и вот при нем его вывозили, он выезжал из СИЗО. Но куда, информации нет», — сказала супруга.

Ранее А.Хуруджи сообщил, что после последнего судебного заседания давление у Зуева поднималось до 180.