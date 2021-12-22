Журналисты Sota.Vision подали иск за недопуск журналистов и слушателей на судебные заседания в Мосгорсуд

Журналисты издания «Sota.Vision» подали иск на председателя Мосгорсуда за недопуск журналистов и слушателей на судебные заседания. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Олег Еланчик*, поводом стал недопуск журналистов на судебные заседания, что является абсолютно «незаконным».

«В связи с карантинными ограничениями в московские суды, в том числе и Мосгорсуд не допускают журналистов в открытые судебные процессы. Также не допускают слушателей, которые хотели бы прийти по делу «Мемориала*». В частности, нашего коллегу по сетевому зданию «Sota.Vision " не допустили на процесс по «Мемориалу*», — сказал главред издания.

По словам О.Еланчика, это «незаконно».

«Есть федеральный конституционный закон, конституция статья 123, есть закон о СМИ и много приказов судебных Департаментов, которые не были отменены, они не утратили своей силы, отменить их можно только, если отменить сам закон. И никакие распоряжения председателей, мэра не могут быть выше этого закона. ЧС не введено, соответственно, недопуск журналистов и слушателей в зал суда — сильное нарушение прав журналистов и граждан. Это приводит, что открытые судебные процессы по очень важным делам, за которыми общество следит пристально, превращаются в закрытые», — отметил он.

В рамках ограничительных мер в связи с пандемией, журналистов допускаю на процессы в военные суды в Москве, в подмосковные суды, в Верховный суд РФ, апелляционные и кассационные суды. Однако недопуск журналистов и слушателей для освещения резонансных процессов объясняют сложной эпидемиологической обстановкой.

* Олег Еланчик - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.