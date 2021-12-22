Издательство HarperCollins и журналистка Кэтрин Белтон извинились перед Романом Абрамовичем

Издательство HarperCollins и журналистка Кэтрин Белтон извинились перед российским миллиардером Романом Абрамовичем за части книги «Люди Путина». Они обязались исправить фрагменты, которые он посчитал порочащими его репутацию. Среди спорных мест, которые будут отредактированы, — события вокруг покупки футбольного клуба «Челси» и продажи «Сибнефти» госкорпорации «Газпром». Представители Абрамовича не стали требовать компенсации ущерба, но попросили издательский дом сделать пожертвование на благотворительность. Этому предшествовало судебное разбирательство, в котором лондонский суд занял сторону российского бизнесмена и признал несколько частей книги порочащими его репутацию.

