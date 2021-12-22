Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мэрия пока не планирует отменять запрет на проведение митингов и одиночных пикетов. По его словам уличные мероприятия невозможно контролировать с точки зрения защиты от инфекции. По словам Собянина, ограничения будут сняты, как только представится возможность.