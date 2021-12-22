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16:05, 22 декабря 2021

Россия не исключает зеркального ответа на блокировку российских СМИ на Западе

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг вещания телеканала RT в Германии.

Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора. Сам телеканал называет эти действия незаконными и рассчитывает на отмену решения в судебном порядке.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает ошибкой решение властей Германии о блокировке канала RT. «Свобода слова лучше, чем несвобода. Я противник разного рода блокировок. Если там происходит что-то с нарушением закона — идите в суд. Все, что происходит в несудебном порядке, все запреты, все блокировки, все запрещения, неважно кто это решает, Роскомнадзор здесь, Совет безопасности Украины там, Европейский регулятор там, это все, на мой взгляд, неправильно. Это должно быть судебное решение, публичное, дискуссионное, с выступлением сторон, с правом сторон защитить свою позицию», — сказал он. По мнению Венедиктова, вопрос необходимо решать в суде.



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