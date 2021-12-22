«Нафтогаз» Украины пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром»

В Киеве считают, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы топлива в Европу. По мнению «Нафтогаза», это главная причина кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

