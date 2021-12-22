Турецкие провластные СМИ негативно отреагировали на предложение Кадырова установить памятник лидеру турецких курдов

Турецкие проправительственные СМИ негативно отреагировали на предложение главы Чечни установить памятник лидеру турецких курдов. Такую инициативу Рамзан Кадыров выдвинул в ответ на открытие в одной из турецких провинций парка имени Джохара Дудаева.

Различные издания, в частности, Daily Sabah, считают слова Кадырова угрозой. Они называют лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, увековечение памяти которого не исключил чеченский лидер, «террористом». Интернет-издание Haber7 приводит и комментарии читателей, которые называют Кадырова «марионеткой Путина», а Джохара Дудаева, который в начале 90-х возглавлял чеченских сепаратистов, «легендарным лидером». К слову, «борцом за свободу» его называют и некоторые другие турецкие издания.

Чуть ранее Рамзан Кадыров назвал увековечение памяти Дудаева в Турции «циничным политическим поступком» и обвинил президента республики Реджепа Эрдогана в поддержке террористов. В Кремле, в свою очередь, отметили, что довели до Анкары неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева одному из парков, а реакцию на это Кадырова «объяснимой». Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чеченский лидер «пережил несколько войн», спровоцированных террористами.

Джохар Дудаев с 1991 года возглавлял объявившую независимость Чечню, спустя пять лет он был убит в результате спецоперации российских спецслужб. Абдулла Оджалан, в свою очередь, был основателем Рабочей партии Курдистана, которую власти Турции считают террористической. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.