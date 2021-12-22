Следственный комитет просит арестовать ректора Казанского федерального университета по делу о заказном убийстве

Ильшату Гафурова предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе о подстрекательстве к убийству, организованному группой лиц с корыстной целью. Подробности дела пока не разглашаются. Басманный суд Москвы сегодня планирует избрать ему меру пресечения. Следствие требует арестовать Гафурова на два месяца. Ранее СМИ сообщали, что ректора одного из самых крупных федеральных университетов России допросили еще накануне, после чего увезли в Москву. По данным СМИ, его задержали сотрудники ФСБ, а обвинение касается заказного убийства бизнесмена и елабужского депутата Айдара Исрафилова. Предпринимателя застрелили в 1999 году в Москве. В деле фигурируют члены организованной преступной группировки «29-й комплекс» из татарстанского города Набережные Челны. Утверждается, что показания на ректора КФУ дал лидер группы. Ильшату Гафурову по одной из статей грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело Ильшата Гафурова — не первое подобное за последние дни. На прошлой неделе был задержан ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Грец. Как сообщает газета «Аргументы и факты», при обыске у него нашли покрытые позолотой унитаз и биде, нож со свастикой, пневматическое оружие и копию шапки Мономаха.