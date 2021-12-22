Z Архив новостей новости
5 3 6 881
16:01, 22 декабря 2021

Рейсовый автобус перевернулся после ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве

Информация о пострадавших уточняется, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На место происшествия уже направлена машина скорой. Проводится эвакуация, — добавил собеседник агентства. Среди пассажиров двое детей.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Власти Германии вынудили европейского оператора спутниковой связи прекратить вещание в Европе телеканала RT DE Об этом сообщает Telegram–канал RT…

5 90 6 7227
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 173 6 14161 07:52
8читать ;смотреть
Блоги

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины…

5 641 6 53153 17.12
Новости

Reuters: Власти США обсуждают запрет на поставки телефонов в Россию, передает агентство Это может стать дополнительной ограничительной мерой в случае вторжения России на Украину…

5 108 6 10238
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 256 6 29875 19.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Заявление НАТО о диалоге с Россией Понятно, что в этом случае мы погрязнем в разборках, которые с мазохистским наслаждением будут провоцировать Украина, Грузия, Молдавия и другие аспиранты. Не годится. Диалог должен вестись между Россией и НАТО, без оглядки на любые третьи факторы…

5 116 6 13867 17.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 44 6 6072 21.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Агрессивный джинн Кремля выпущен из бутылки Размещение элементов военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе — абсолютно предсказуемое последствие агрессивной российской политики по отношению к Украине, а потому России надо было думать об этом до военных авантюр в Крыму и в Донбассе…

5 119 6 19954 13:07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 113 6 20011 08:16
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 122 6 21678 18.12
Блоги

МИД РФ: Настаиваем на невиновности нашего гражданина Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили…

5 132 6 24372 16.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Как готовился госпереворот 6 января: показания главы администрации Трампа Тот факт, что ключевой член комитета 6 января республиканка Лиз Чейни по сути сослалась на этот закон, должен служить предупреждением…

5 151 6 28702 16.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6264 18.12
Новости

На суде в Гааге по делу о сбитом малазийском «Боинге» для обвиняемых потребовали пожизненного заключения Обвинения предъявлены трем россиянам и одному гражданину Украины…

5 72 6 13879
Блоги

Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...

5 258 6 50461 17.12
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Цирк с животными — не норма Цирк с животными сам по себе, мягко сказать, пережиток прошлого. Стоит вспомнить всего одну историю этого года, которая произошла под цирковыми сводами, чтобы понять, что этим «шоу» вообще сложно подобрать цензурный эпитет…

5 123 6 25298 17.12

Популярное за неделю

Новости

Власти США называют ложными обвинения в провокациях в Донбассе, о которых говорил министр обороны России Официальный представитель ведомства Мэд Прайс написал в Twitter, что для дискуссии нужна позитивная атмосфера…

5 72 6 19430
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Тюремный срок политзаключенного – это всегда индикатор ужаса посадившего его диктатора. И у Лукашенко стрелки этого индикатора уже прошли красную зону, проломили стенку прибора…

5 37 6 89163 15.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 122 6 21558 18.12
Блоги

Александр Минкин журналист

Это хуже, чем преступление Теперь, после того, как «уста президента» заявили, что в приговоре ошибка, придётся либо переделывать приговор, либо сказать, что Песков совершил ошибку, называя приговор ошибкой…

5 113 6 143536 16.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 51 6 71675 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9362738
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5116695

Сегодня в эфире