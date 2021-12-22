Рейсовый автобус перевернулся после ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве

Информация о пострадавших уточняется, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На место происшествия уже направлена машина скорой. Проводится эвакуация, — добавил собеседник агентства. Среди пассажиров двое детей.
2021-12-22T16:01:20+03:00
2021-12-22T16:01:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:01, 22 декабря 2021
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