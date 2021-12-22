Венедиктов: Вопрос снятия с вещания в Германии телеканала RT должен был решаться в суде

Вопрос снятия с вещания в Германии телеканала RT должен был решаться в суде. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Свобода слова лучше, чем несвобода. Я противник разного рода блокировок. Если там происходит что-то с нарушением закона — идите в суд. Все, что происходит в несудебном порядке, все запреты, все блокировки, все запрещения, неважно кто это решает, Роскомнадзор здесь, Совет безопасности Украины там, Европейский регулятор там, это все, на мой взгляд, неправильно. Это должно быть судебное решение, публичное, дискуссионное, с выступлением сторон, с правом сторон защитить свою позицию», — сказал он.

Власти Германии вынудили европейского оператора спутниковой связи прекратить вещание в Европе телеканала RT DE, сообщает Telegram–канал RT. Новый немецкоязычный телеканал вещает из студии в Москве. Россия будет вынуждена ответить зеркально, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он назвал происходящее дискриминацией российских СМИ. Немецкие власти ранее начали расследование в отношении российского госканала по подозрению в нарушении правил вещания на территории страны.