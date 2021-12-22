В Сочи курортный сбор увеличен с десяти до пятидесяти рублей в сутки

На остальных курортах Кубани – до тридцати рублей. Такие поправки в краевой закон приняли депутаты местного парламента. Они ссылаются на необходимость развивать территории, сделать курорты более привлекательными и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынке туристических услуг.