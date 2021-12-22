Начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина задержали за превышение полномочий, — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Колымы. В ведомстве уточнили, что в 2019 году Савейкин дал незаконное указание своим подчиненным освободить от ответственности лицо, совершившее административное правонарушение.
2021-12-22T15:33:25+03:00
2021-12-22T15:33:25+03:00
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15:33, 22 декабря 2021
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