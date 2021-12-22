Начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина задержали за превышение полномочий, — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Колымы. В ведомстве уточнили, что в 2019 году Савейкин дал незаконное указание своим подчиненным освободить от ответственности лицо, совершившее административное правонарушение.