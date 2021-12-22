Видеоблогер Юрий Хованский останется в СИЗО до 8 января

Так решил суд в Санкт-Петербурге. Хованский уже больше полугода находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. Адвокаты ранее сообщили, что Хованский обжаловал свое задержание и арест в Европейском суде по правам человека.
2021-12-22T15:32:35+03:00
2021-12-22T15:39:42+03:00
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15:32, 22 декабря 2021
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