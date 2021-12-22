Золотой унитаз и нож со свастикой обнаружен во время обыска у ректора Смоленского госуниверситета спорта

Золотой унитаз, копию шапки Мономаха и нож со свастикой обнаружен во время обыска у ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, — сообщает издание The Insider*. Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты. По предварительным данным, образовательному учреждению нанесен ущерб на 5 миллионов рублей. Грец обвиняется в хищении денежных средств. По версии следствия, вместе с сообщником он присвоил более полутора миллионов рублей. Издание напоминает, что это тот самый ректор, который называл мошенником политика Алексея Навального.
2021-12-22T15:32:09+03:00
2021-12-22T15:32:09+03:00
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15:32, 22 декабря 2021
* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.
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