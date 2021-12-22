Следствие требует арестовать ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по делу об убийстве

Гафуров доставлен в Москву, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда. Ректору уже предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве к убийствам. 60-летний Гафуров – доктор экономических наук, возглавляет Казанский университет с 2010 года.
2021-12-22T15:30:31+03:00
2021-12-22T15:30:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955810-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 22 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...