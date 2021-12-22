Следствие требует арестовать ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по делу об убийстве

Гафуров доставлен в Москву, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда. Ректору уже предъявлено обвинение по статье о подстрекательстве к убийствам. 60-летний Гафуров – доктор экономических наук, возглавляет Казанский университет с 2010 года.