Закусочные McDonald’s в Японии с пятницы будут продавать только маленькие порции картошки фри

Это связано с перебоями поставок из Канады, где было наводнение. Ограничения будут действовать в течение недели.
2021-12-22T15:17:15+03:00
2021-12-22T15:17:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2955808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:17, 22 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...