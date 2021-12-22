Сергей Собянин: В Москве отреставрированы 1700 памятников архитектуры

«На сегодняшний день реконструировано, отреставрированы, научно отреставрированы 1700 памятников архитектуры. Такого масштаба не может себе позволить ни один город мира. Коме того, присвоен статус ещё 500 памятникам. Реконструированы фасады исторических зданий, которые составляют целые комплексы, благоустроены исторические улицы, и город выглядит совершенно по-другому», — сказал Собянин, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы в рамках его отчета в среду.



По словам мэра, сохранение исторического наследия, памятников архитектуры является для москвичей очень важной темой.

В свою очередь общественное движение «Архнадзор» подсчитало, что в 2021 году по решению мэрии Москвы в городе было демонтировано или уничтожено 39 исторических зданий. В 2020 году власти снесли 23 здания.