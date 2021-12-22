Серия арестов высокопоставленных чиновников связана со стремлением властей продемонстрировать борьбу с коррупцией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Именно по линии коррупции к власти высказывается максимальное количество претензий, она вынуждена реагировать, показывая: «Смотрите, мы боремся, мы наводим порядок», — и так далее. Это имидж государства. Второй аспект заключается в том, что силовики должны делать карьеру. Громкие дела, аресты и задержание — один из элементов продвижения конкретных силовиков, такие дела — необходимая часть их деятельности. У каждого конкретного случая есть своя региональная политическая подоплека. <...> В этом можно видеть четкую стратегию по уничтожению сильных самостоятельных структур политический партий в тех регионах, где они есть», – сказал он.

А.Кынев отметил, что за арестом мэра Краснодара может стоять борьба против губернатора края.

«В случае с Краснодарским краем, где арестован новый мэр Алексеенко, около месяца назад занявший пост, другая история. <...> Арест ставленника [губернатора Краснодарского края], выходца из его команды — очень сильный удар по Вениамину Кондратьеву. Желающие поруководить Краснодарским краем есть, в этом никаких сомнений. <...> Регион крайне привлекательный с самых разных точек зрения», — заключил он.

В Краснодаре, Красноярском крае, Магаданской области и в Казани задержаны высокопоставленные чиновники. Против мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По месту жительства А.Алексеенко и в кабинете мэрии ведутся обыски. В пресс-службе администрации Краснодара заверили, что мэр оказывает содействие следствию.

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Дело также заведено в отношении начальника ГИБДД Магаданской области Юрия Савейкина. По данным силовиков, Ю.Савейкин два года назад обязал своих подчиненных отпустить нарушителя. Сообщается о задержании бывшего депутата Государственной думы от ЛДПР, вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Информацию подтвердил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. СМИ утверждают, что задержание С.Натарова связано с делом его сына, экс-советника губернатора Антона Натарова, которого в 2019 году обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами на закупку угля для администрации города Игарка на севере края.

В среду также был задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Его подозревают в причастности к заказному убийству, которое было совершено еще в конце прошлого века, сообщает со ссылкой на источники интернет-издание «БИЗНЕС Online». По данным телеграм-канала Mash, И.Гафуров был связан с преступной группировкой «29-й комплекс», один из лидеров которой дал показания против ректора. Существует и альтернативная версия, согласно которой И.Гафурова задержали по подозрению в коррупции федерального масштаба. Силовые структуры пока не комментировали информацию официально. Ректор КФУ возглавляет вуз уже больше десяти лет. Он также является депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия». По данным «Новой газеты», Ильшата Гафурова задержали сотрудники ФСБ. Сразу из аэропорта Домодедово ректора планируют доставить в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.