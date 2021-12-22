Издательский дом Harper Collin’s сообщил, что урегулировал спор с Романом Абрамовичем по книге «Люди Путина»

Британский издательский дом Harper Collin’s сообщил, что урегулировал спор с российским бизнесменом Романом Абрамовичем по книге «Люди Путина».

Ранее Высокий суд Лондона постановил, что в книге содержатся клеветнические утверждения.

Представители Абрамовича утверждают, что издатель согласился удалить фрагменты, ставшие причиной судебного иска. Кроме Абрамовича, на издательство подали в суд бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский. Harper Collin’s достигла соглашения с Фридманом и Авеном. Издательский дом согласился принести извинения ,сообщают РИА.