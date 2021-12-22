Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторное нарушение правил дорожного движения

Речь идет о тех, кого уже лишали водительских прав. Теперь им грозит три года колонии или штраф от 300 до 600 тысяч рублей.
По данным авторов законопроекта, более 40% водителей повторно нарушают ПДД.
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Речь идет о тех, кого уже лишали водительских прав. Теперь им грозит три года колонии или штраф от 300 до 600 тысяч рублей.
По данным авторов законопроекта, более 40% водителей повторно нарушают ПДД.
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...