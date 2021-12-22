На суде в Гааге по делу о сбитом малазийском «Боинге» для обвиняемых потребовали пожизненного заключения

Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для обвиняемых в причастности к крушению пассажирского «Боинга», выполнявшего рейс MH17. Он был сбит на востоке Украины в 2014 году. Обвинения предъявлены трем россиянам и одному гражданину Украины. Прокуратура требует выдать ордер на их арест.

В ходе очередного раунда процесса по делу о сбитом рейсе MH17 в Окружном суде Гааги прокуратура завершила чтение обвинительного акта. Она считает причастными к крушению малазийского лайнера одного из бывших лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина, известного как Стрелков, а также его подчиненных Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова.

Нидерландская прокуратура считает их виновными в убийстве почти 300 человек путем нанесение удара по «Боингу» из зенитного ракетного комплекса «Бук». При этом в ведомстве отмечали, что обвиняемые сами могли и не нажимать на кнопку запуска ракеты, а кроме того, их целью мог быть украинский военный самолет. Тем не менее, это, по мнению прокуроров, не освобождает подсудимых от ответственности.

Сами фигуранты дела о сбитом «Боинге» напрямую не участвуют в процессе – сторона обвинения признала, что из-за этого они могут и не отбыть наказание. Тем не менее, Игорь Гиркин в интервью агентству «Интерфакс» вновь назвал себя невиновным и отверг свою причастность к трагедии. Требование пожизненного заключения для себя он назвал признанием заслуг, как он выразился, «со стороны врага».

Международная следственная группа ранее пришла к выводу, что малазийский «Боинг» был сбит сепаратистами в июле 2014 года из установки «Бук», принадлежавшей российским военным. Москва при этом свою причастность к трагедии отрицает.