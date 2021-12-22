Оперштаб: В России за сутки выявили чуть более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Скончались более тысячи пациентов. Согласно данным оперативного штаба, вторые сутки подряд Санкт-Петербург лидирует среди регионов по приросту новых заболевших. Москва находится на втором месте.
2021-12-22T12:03:00+03:00
2021-12-22T12:03:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 22 декабря 2021
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