Повышение лимита выплат по ОСАГО не должно происходить за счет повышения тарифа – Национальный автомобильный союз

Повышение лимита выплат по ОСАГО пострадавшим в авариях должно происходить за счет внутренних резервов системы, а не повышения тарифа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета при ГУВД Москвы Антон Шапорин.

«Тариф в результате повышения выплат по жизни и здоровью будет увеличен гораздо больше, чем выплачивается по этой статье денег, поэтому здесь видится не очень справедливый перекос. Если и повышать тариф, только на ту цифру, которая уже фигурирует в размере выплат. Это скорее игры для повышения прибыльности ОСАГО для страховых компаний. Вполне можно обойтись и без повышения тарифа, потому что в системе ОСАГО есть огромные массивы денег. За счет этой дельты вполне можно закрыть любые издержки. Они же рассказывают про то, что направляют эти деньги на выплаты штрафов и так далее. Все это абсолютно непрозрачно, но мне представляется, что все выплаты штрафов и других следствий некомпетентности или некачественности работы конкретных страховых компаний, должны идти из прибыли самих страховых компаний», — сказал он.

При этом А.Шапорин подчеркнул, что отмена возможности подсчета износа автомобиля страховыми компаниями при ремонте абсолютно справедлив.

Как сообщает издание «Ведомости», Минфин предлагает повысить в четыре раза лимит выплат по ОСАГО пострадавшим в авариях. Выплаты за ущерб жизни и здоровью по системе обязательного страхования автогражданской ответственности по предложению Минфина могут вырасти с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов. Сейчас пострадавшему в аварии, с общественным транспортом, например, с автобусом, выплачивается до двух миллионов, а с обычным автомобилем – лишь полмиллиона рублей. Кроме того, страховщикам запретят учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплат на ремонт.

Средняя цена ОСАГО, как сообщает СМИ, не меняется почти четыре года и составляет 5 тысяч 551 рубль. В случае принятия законопроекта, цена увеличится примерно на тысячу рублей. В Минфине отметили, что документ будет подготовлен в 2022 году.