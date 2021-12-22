РИА: Обыски проведены в доме и служебном кабинете мэра Краснодара

Обыски проведены в доме и служебном кабинете мэра Краснодара, сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах. Андрей Алексеенко успел проработать в должности месяц. По одним данным, он задержан ,по другим – нет.
2021-12-22T11:34:12+03:00
2021-12-22T11:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 22 декабря 2021
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