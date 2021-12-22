Поправки в Закон о полиции делают невозможным привлечение полицейского к ответственности за противоправные действия

Закон о расширении полномочий полиции делает невозможным привлечение полицейского к ответственности за противоправные действия. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Никогда раньше у полицейских не было такого права как вскрытие машин. Это новая норма. Проникновение, вскрытие транспортных средств, осмотры территорий, все это не требует сейчас наличия каких-то данных, как это было в предыдущей версии закона. Сейчас все можно провести при «наличии оснований полагать». В норме применения оружия есть такой случай, когда применить оружие можно не только, если к человеку приблизиться с какой-то угрозой, но и, если совершить «иные действия, дающие основания расценить как угрозу нападения на сотрудника полиции». Все переводится в субъективную плоскость восприятия сотрудником тех или иных событий. До сих пор сложно вообще было привлечь сотрудника за противоправные действия к ответственности, теперь это будет уже невозможно с точки зрения закона», — сказал он.

Адвокат отметил, что новый закон «развязывает руки полицейским».

«Эти изменения очень хорошо ложатся в текущую повестку дня, связанную с преследованиями, разгонами митингов, превышением полномочий полицейскими. Это все развязывает руки полицейским и фактически делает их полномочия безграничными. Если мы берем нашу повседневную жизнь, эти нормы позволят им действовать так, как они посчитают для себя необходимым без оглядки на закон. Проникновение в дом может быть оправдано тем, что найдется любой свидетель, который скажет, что «да, я видел, как в этот в этот дом забежал человек, подозреваемый в преступлении». Этого достаточно. У каждого сотрудника [полиции] есть свой карманный понятой, эти же понятые могут стать свидетелями в таком случае», — пояснил он.

К.Ахильгов также добавил, что сотрудники полиции теперь, в частности, не обязаны представляться гражданам.

«Если говорить коротко, сотрудник полиции больше ничего не обязан. Если в предыдущей версии закона он обязан представляться, вести себя добросовестно и так далее, то в новой редакции слово «обязан» удалено, оставлено просто «представляется», «разъясняет», «обеспечивает». Эти формулировки, которые меняются, на бумаге выглядят хорошо, но на практике это выглядит так, что сотрудник полиции не обязан. Слово «обязан» их немножко унижает что ли, или задевает как-то, оно не шьется с нынешним временем», — заключил он.

Президент подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Согласно новому документу силовики, в частности, получают право проникать в жилые помещения против воли находящихся там граждан и вскрывать в ряде случаев транспортные средства. Также закон оставляет за полицейскими право представляться задержанным только после прекращения ими противоправных действий.

С инициативой принятия новых норм правительство выступило в мае прошлого года. В начале декабря документ приняла Госдума, при этом отклонив некоторые поправки.